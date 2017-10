Altri Sport Sagan, tripletta da leggenda: "Dedico la vittoria a Scarponi"

Peter Sagan centra uno storico tris vincendo per la terza volta di fila (mai accaduto) il Mondiale di ciclismo sul circuito di Bergen, in Norvegia. Sul traguardo ha preceduto al fotofinish il norvegese Aleksander Kristoff. Lo slovacco aveva già vinto a Richmond nel 2015 e Doha, in Qatar,nel 2016. Terzo posto, e medaglia di bronzo, per l'australiano per Michael Matthews e quarto per l’italiano Matteo Trentin. “Dedico la vittoria a Michele Scarponi (il ciclista morto in un incidente lo scorso 22 aprile). È per lui, un mio grande amico che domani avrebbe compiuto gli anni. Era un grande campione e sono vicino a sua moglie e ai suoi cari. Una dedica anche a mia moglie Kataryna, che aspetta il nostro primo figlio” ha affermato il campione iridato al termine della corsa.