Altri Sport Roland Garros, Fognini vola agli ottavi

Fabio Fognini da urlo al Roland Garros in corso a Parigi. Il tennista azzurro, più forte anche di un problema alla caviglia, elimina in 5 set (6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4) il britannico Kylie Edmund dopo oltre 3 ore e mezza di gioco e vola agli ottavi di finale (dove c'è già Marco Cecchinato) per la seconda volta nella sua carriera. "Sono felicissimo per il traguardo raggiunto in quello che è sicuramente il mio Slam preferito. Spero ora di riuscire a recuperare, è fondamentale: farò tutto il possibile per farmi trovare pronto", le parole di Fognini al termine della sfida. Sulla sua strada ora ci sarà uno tra Cilic e Johnson. Saluta invece la competizione Camila Giorgi, sconfitta dalla statunitense Sloane Stephens, vincitrice dell'Us Open 2017, cedendo 8-6 al terzo set dopo aver vinto la prima partita 6-4 e perso la seconda 6-1.