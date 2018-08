Altri Sport Razzismo, la discobola Daisy Osakue aggredita a Moncalieri

Aggressione razzista a Moncalieri, provincia di Torino: Daisy Osakue, discobola italiana di 22 anni di origini nigeriane, è stata colpita all'occhio sinistro da alcuni teppisti che le hanno lanciato un uovo da un'auto in corsa. "È assurdo, inaccettabile - ha detto la promessa dell'atletica italiana -. Lancio un appello: bisogna trovarli. Possibile che una persona non possa camminare serena per le strade di Moncalieri? È stata una bravata premeditata. Movente razzista? Mi era già capitato di essere vittima di episodi di razzismo, ma solo verbali. Non escludo questo movente, perché in quella zona ci sono prostitute di colore e mi hanno scambiata per una di loro. Quei vigliacchi pensavano che fosse una di quelle ragazze che non li avrebbe denunciati. Mi hanno puntato e poi hanno mirato al viso. Ma io non voglio usare né la carta del sessismo né quella del razzismo. Una persona dovrebbe essere tranquilla e libera di camminare per strada senza che qualcuno dal nulla la aggredisca. E' un atto di codardia. Ho sentito un colpo fortissimo all'occhio, mi sono messa a urlare, ho visto liquido nelle mani, ho temuto fosse acido. Mi sono resa conto che era un uovo. Agli Europei di Berlino farò di tutto per esserci, per me è importante. Ho avuto subito paura che mi venisse cancellata questa opportunità. Però ho parlato con il medico. Ho un'abrasione e lesioni alla cornea. Devo stare a riposo in questi due giorni, ma già mercoledì dopo il check-up dovrei essere tranquillamente ad allenarmi. Cascasse il mondo, ma a Berlino vado assolutamente".