Altri Sport Pistorius, aumentata la pena: dovrà scontare 13 anni e 5 mesi

Oscar Pistorius è stato condannato in appello a 13 anni e 5 mesi di carcere per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. In primo grado l'ex campione olimpico era stato condannato a sei anni. È la seconda volta che i procuratori si erano rivolti all'Alta Corte d'appello per sfidare la sentenza di primo grado, ritenuta troppo lieve.