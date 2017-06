Altri Sport Phelps, nozze segrete con Miss California lo scorso giugno

Il campione di nuoto americano Michael Phelps si è sposato in gran segreto con Nicole Johnson mesi fa, ma ha mantenuto il più assoluto riserbo, anche durante l’Olimpiade di Rio de Janeiro. I due si sono sposati in Arizona, dove Phelps ha comprato un’elegante casa da oltre 2.5 milioni di dollari. La coppia non ha mai pubblicamente ammesso le nozze, ma il loro certificato. Phelps e Nicole, che ha vinto il titolo di Miss California nel 2010, si sono incontrati a Los Angeles nel 2007 e lo scorso 5 maggio sono diventati genitori.