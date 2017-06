Altri Sport Paralimpiadi, giù il sipario: edizione da record per l'Italia

Con la cerimonia di chiusura allo stadio Maracanà, cala il sipario sulle Paralimpiadi di Rio 2016. La fiorettista Bebe Vio, portabandiera azzurra, è il simbolo di un'edizione da record per l'Italia: il bilancio finale dice 39 medaglie con 10 ori, 14 argenti e 15 bronzi. Ben 11 podi in più rispetto a Londra 2012 - mai così bene da Atlanta '96 - e la nona posizione nel medagliere: la Top ten mancava da ben 44 anni. "Fornendo una percezione della disabilità completamente diversa aiutiamo il Paese a crescere - esulta Luca Pancalli, presidente del comitato paralimpico italiano - Le 39 medaglie vinte sono il risultato migliore degli ultimi 20 anni. Sono le conquiste alle paralimpiadi a 'riabilitare' la società, non il contrario"