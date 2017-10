Altri Sport Nuova Zelanda-Sudafrica 57-0: sconfitta storica

La Nuova Zelanda scrive un altro pezzo di storia del rugby: nella quarta giornata del Championship (ex 4 Nazioni, il torneo che include anche Australia e Argentina), gli All Blacks hanno battuto il Sudafrica 57-0, infliggendo agli Springboks la sconfitta peggiore della loro storia. Le mete segnate in totale sono state otto, quattro per tempo, con sette giocatori diversi. Due le ha realizzate Milner-Skudder, una anche Barrett, il mediano di apertura.