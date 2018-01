Altri Sport NBA, storico Lebron James: il più giovane a quota 30mila punti

Non è certo la stagione che avrebbe voluto, se il discorso si allarga ai Cavaliers, ma per LeBron le soddisfazioni personali hanno sempre e comunque un valore importante. La notte di San Antonio ha portato in dote alla stella di Cleveland una sconfitta e un record che sarà complicatissimo battere per chi arriverà dopo di lui in NBA. Con i 28 punti realizzati James si è iscritto al club dei 30 mila punti nel campionato di basket più spettacolare ma anche più complicato del mondo. È il settimo giocatore ad arrivare a questo straordinario traguardo e a fargli compagnia ci sono personaggi come Kobe Bryant, Kareem Abdul Jabbar, Karl Malone, Wilt Chamberlain, Dirk Novitzki e il più grande di tutti: Michael Jordan. Jordan ha però tagliato questo traguardo a 38 anni, James ci è riuscito a 33. Età che ne fa il più giovane a entrare nel club dei grandi bomber con possibilità quindi di nuovi record. Peccato che per lui le celebrazioni siano arrivate nel 114-102 per gli Spurs dell'AT&T Center di San Antonio, undicesima sconfitta nelle ultime 15 per i Cavs vicecampioni NBA.