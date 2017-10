Altri Sport Nba, paura in volo per i Thunder: danneggiato l'aereo

Attimi di grande paura sul volo che nella notte ha portato gli OKC Thunder da Minnesota a Chicago dopo la sconfitta contro i Wolves per 119-116. L'allarme è stato lanciato sui social dai giocatori di Oklahoma City, che hanno postato le foto della parte anteriore dell'aereo visibilmente deformata dall'impatto con un oggetto non identificato. Non ci sono state conseguenze per i giocatori, che però stanno chiedendo a gran voce spiegazioni per quanto accaduto a 9000 metri di quota. "Quale animale o cosa viaggia alla stessa altezza di un aereo e può causare questo?" si chiede su Twitter lo spagnolo Abrines, mentre Steven Adams si interroga: "Abbiamo avuto un volo difficile, a dire poco. Cosa è stato?". Spiegazioni che sono arrivate qualche ora dopo per bocca del portavoce della compagnia aerea Delta Airlines, Erik Horne, che ha spiegato come il velivolo sia stato probabilmente colpito un uccello in fase di discesa.