Altri Sport Nba, ecco l'anello: premiati i Cavaliers

Notte speciale per i Cleveland Cavaliers alla Quicken Loans Arena: i campioni in carica hanno ricevuto il prestigioso anello ed alzato il banner per la vittoria del titolo della scorsa stagione. LeBron James e company non sono però stati distratti dall'evento, tanto che hanno battuto 117-88 New York Knicks nella prima partita della nuova regular season.