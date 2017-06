Altri Sport Nba, Cleveland e LeBron in visita-premio alla Casa Bianca

Barack Obama è un grande appassionato di Nba e tifoso dei Chicago Bulls, per questo ha accolto ben volentieri i Cleveland Cavaliers alla Casa Bianca nel consueto appuntamento che ogni presidente americano ha con le squadre che vincono l'anello. L'ormai ex presidente Usa ha fatto i complimenti ai Cavs per poi soffermarsi sulla loro stella, LeBron James: "Di lui non vedo solo la forza, l'atletismo o la verticalità. Vedo soprattutto il suo altruismo, la sua etica nel lavoro, la sua capacità di migliorare chi gli sta intorno: è senza dubbio uno dei migliori giocatori della storia".