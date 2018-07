Altri Sport NBA, clamoroso: DeMarcus Cousins firma con i Golden State Warriors

Il mercato NBA, si sa, è pazzo, ma quanto successo stanotte ha del clamoroso: DeMarcus Cousins ai Golden State Warriors con un contratto di un anno da 5.3 milioni di dollari. L’ex centro di Sacramento e New Orleans, secondo quanto riportato da ESPN, è rimasto scottato dal fatto che non siano arrivate offerte di rilievo per lui, complice il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille che ha messo fine alla sua stagione a febbraio, e per questo ha deciso di scommettere su se stesso (dovrebbe rientrare verso dicembre) con un contratto annuale per i campioni in carica. Agli Warriors potrà permettersi di recuperare con tutta calma e poi inserirsi gradualmente nel quintetto di All-Star già composto da Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant e Draymond Green. Golden State diventa così la sesta squadra nella storia della NBA a poter contare su cinque All-Star della stagione precedente, la prima dai tempi dei Boston Celtics nel 1975-76: "È il quintetto più forte di sempre?" si chiede Sport Illustrated.