Altri Sport NBA All Star Game, rivoluzione storica! Non sarà più East vs West

Una vera rivoluzione. Niente Est contro Ovest per la prima volta nella storia, ma due capitani (i due giocatori, uno dell’Est e uno dell’Ovest, che hanno ricevuto più voti dal pubblico) che sceglieranno le squadre tra gli altri 22 selezionati indipendentemente dall’affiliazione della conference. E’ il ribaltone che NBA e NBPA, il sindacato giocatori, hanno concordato per tentare di rilanciare l’All Star Game, il weekend delle stelle in programma il 18 febbraio 2018 a Los Angeles la cui popolarità è alle stalle dopo anni di flirt con i 200 punti e difese ridotte a zero. “Migliorare l’All Star Game era una delle nostre priorità e sono contento di quello che abbiamo fatto: non vediamo l’ora di offrire a Los Angeles un vero show” ha detto Chris Paul, presidente NBPA. Espandi