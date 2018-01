Altri Sport Nba All Star Game, decisi quintetti e panchinari

Sono stati svelati i quintetti titolari e le relative riserve dei prossimi Nba All Star Game, che si svolgeranno a Los Angeles, allo Staples Center, dal 16 al 18 febbraio. I due capitani, LeBron James e Steph Curry hanno deciso le squadre. Nel Team Lebron ci saranno: LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, DeMarcus Cousins e Kyrie Irving. Nel Team Stephen: Steph Curry, James Harden, DeMar Derozan, Giannis Antetokounmpo, Joel Embid.

Quest'anno non ci sarà la consueta sfida tra Est e Ovest, ma i due capitani designati, LeBron James e Steph Curry, hanno deciso le squadre chiamando un giocatore a testa tra gli altri otto più votati, formando così i due quintetti titolari. Oltre ai dieci giocatori sono state selezionate 7 riserve per squadra, scelte dai coach di ciascuna conference (ha fatto rumore l'esclusione di Manu Ginobili, tra i più votati dai tifosi).

Per la prima volta nella storia l'Nba vestirà il brand Jordan sulle proprie canotte. Lo farà in occasione dell'Nba All-Star Game in programma dal 16 al 18 febbraio all Staples Center a Los Angeles. Saranno divise una completamente bianca e l'altra completamente nera, mentre sul petto dei giocatori, in grande, ci sarà il logo della propria squadra di appartenenza (le foto).