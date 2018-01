Altri Sport Nba All Star Game 2018, ecco i 10 titolari

Scelti i titolari per l'All Star Game 2018, la prima sfida delle stelle senza la tradizionale sfida tra Est e Ovest. I big 10 sono stati scelti da una combinazione del voto di fan, giocatori e giornalisti e annunciati assieme ai due capitani, LeBron James e Steph Curry, che il 25 gennaio sceglieranno i roster che vedremo il 18 febbraio sul parquet dello Staples Center di Los Angeles. Oltre ai due capitani, selezionati anche Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, Anthony Davis, DeMarcus Cousins (in ordine di preferenze). Il primo a chiamare sarà LeBron James, in assoluto il più votato. Oltre ai dieci giocatori più votati, verranno selezionate 7 riserve per squadra, che verranno scelte dai coach di ciascuna conference: 2 giocatori di backcourt, 3 di frontcourt e altri 2 indipendentemente dal ruolo. I coach, che saranno quelli della squadra con il miglior record in ciascuna conference il 4 di febbraio, non potranno votare giocatori della propria squadra. L'anno scorso ci furono Steve Kerr e Brad Stevens, che quest'anno non potranno essere selezionati.