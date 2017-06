Altri Sport Mourinho e Piqué cambiano sport: a Londra per le Atp Finals

Strano incrocio a Londra, dove si stanno svolgendo le Atp Finals di tennis: quasi fianco a fianco, ecco José Mourinho e Gerard Piqué ad osservare il match tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Tra i due non scorre buonissimo sangue sin dai tempi in cui il portoghese allenava il Real Madrid: tra i due, per fortuna, si è inserita una terza persona a dividerli...