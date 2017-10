Altri Sport Morini allenatore dell'anno, la Pellegrini: "Non posso stare zitta"

"Mi dispiace un sacco che questo premio non vada a te, Matteo, ma per me e il tuo gruppo tu sei l'allenatore dell'anno". Nel giorno in cui il suo ex fidanzato, Filippo Magnini, campeggia su tutti i giornali, perché indagato dalla Procura antidoping per "uso o tentato uso di sostanze vietate", Federica Pellegrini si concede un unico intervento sui social e lo fa per esprimere il suo disappunto sul riconoscimento a tecnico dell'anno del nuoto andato ancora una volta a Stefano Morini, l'allenatore che ha portato Paltrinieri e Detti all'oro mondiale a Budapest. La campionessa azzurra difende, però, in un lungo post, il lavoro fatto da Matteo Giunta, il suo allenatore: "Mi perdoneranno i diretti interessati, ma questo mio pensiero non è assolutamente fatto per un senso di antipatia nei loro confronti ma solo per una questione di 'meritocrazia'! Due medaglie d'oro mondiali nello stesso anno con lo stesso atleta mi dispiace ma quest'anno non le ha vinte nessuno. Ora abbiamo la certezza di come funzionano queste votazioni! Va bene ci sta. Ma per me e per il tuo gruppo sei tu l'allenatore dell'anno".