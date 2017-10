Altri Sport Mondiali di ginnastica, dramma Vanessa Ferrari: carriera a rischio

Doveva essere una serata da sogno per l’Italia e invece è finita in lacrime, quelle di Vanessa Ferrari, che cade malamente al termine della seconda diagonale e si infortuna durante la Finale al corpo libero dei Mondiali 2017 di ginnastica artistica. L’azzurra, scesa per ultima in pedana, inseguiva una medaglia che sarebbe stata mitologica, ma per salire sul podio a quasi 27 anni, undici stagioni dopo le imprese di Aarhus, le serviva l’esercizio perfetto. Vanessa "Voleva provare a vincere" ha spiegato il suo allenatore Casella e si è infortunata al piede operato un anno fa: si sospetta la rottura del tendine d'Achille, la sua carriera è a forte rischio. La bresciana conclude la sua sesta finale iridata all’ultimo posto (3.933 giusto per le statistiche), in lacrime e soccorsa dai medici, portata fuori in braccio in un pianto straziante.

"Mi sentivo bene, avevo provato i salti in allenamento - le parole della Ferrari dopo il ko - Non ho sentito dolore, solo il tendine che si staccava, non ho nemmeno provato a rialzarmi perché avevo capito che il tendine era andato. Ho provato a giocarmi il tutto per tutto ma è andata così".