Altri Sport Mondiali di atletica, Bolt in semifinale senza spingere

Usain Bolt ha vinto in scioltezza la propria batteria dei 100 metri ai Mondiali di atletica con il tempo di 10"07 e si è guadagnato l'accesso alle semifinali. Ma l'olimpionico giamaicano non è parso soddisfatto della sua prestazione e dopo il traguardo ha scosso a lungo la testa: "La gara alla fine è andata bene, ma non sono contento" ha detto poi al microfoni di Eurosport. Bolt è sembrato soffrire soprattutto in partenza, gap recuperato ai 50 metri con una accelerazione delle sue. Ha chiuso con l'ottavo tempo complessivo. Il miglior crono l'ha ottenuto il suo connazionale Julian Forte in 9"99, seguito dallo statunitense Christian Coleman (10"01). Tra i favoriti avanzano anche l'altro statunitense Justin Gatlin (10"05) ed il giamaicano Yohan Blake (10"13).