Altri Sport MMA, Anastasia Yankova fa impazzire il web

Questa notte sfiderà la padrona di casa, Kate Jackson, nel campionato MMA a Londra, ma Anastasia Yankova, atleta russa di arti marziali, sta facendo impazzire il web soprattutto per le sue forme mozzafiato. Fisico scultoreo e sguardo da dura, il popolo dei social stravede per Anastasia, che si è confessata ai microfoni del Telegraph: “Perché ho deciso di intraprendere questa carriera? Ho preso ispirazione da Xena, la principessa guerriera. E come lei voglio sì essere una donna vera, ma allo stesso tempo essere una vera combattente“.