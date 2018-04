Altri Sport Miami Open, Federer eliminato da Kokkinakis!

Debutto davvero amaro, e assolutamente sorprendente, per Roger Federer sul cemento della Florida, dov'è in corso il Miami open, secondo Master della stagione, che è dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari. Il fuoriclasse svizzero, numero uno al mondo e detentore del titolo, è stato eliminato al secondo turno - dov'è stato ammesso di diritto - perdendo al tie-break per 3-6, 6-3, 7-6 (4), contro il semisconosciuto 21enne australiano Thanasi Kokkinas, che occupa la 175.a posizione nella classifica dell'Atp. Federer era reduce dalla prima sconfitta del 2018, contro Del Potro, nella finale di Indian Wells. Si tratta di un ko davvero pesante perché sancisce la perdita del primato mondiale: Rafa Nadal, anche senza giocare, torna davanti a tutti.