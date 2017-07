Altri Sport Maradona si cimenta con l'hockey

Un sinistro è per sempre, se è quello di Diego Armando Maradona. In Russia per seguire la Confederations Cup, il Pibe de Oro ha approfittato della trasferta per incontrare la squadra russa di hockey e cimentarsi con il dischetto: non quello del calcio di rigore ma proprio sul ghiaccio! E, come sempre, se l'è cavata alla grande...