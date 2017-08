Altri Sport Maledizione Italia, un'altra tegola: Pascolo va ko

Dopo l'infortunio shock di Gallinari, a poche ore dal debutto all’EuroBasket 2017, arriva un’altra tegola per la Nazionale del CT Messina: Durante l’allenamento di ieri sera, Davide Pascolo ha subito un trauma al ginocchio destro. Gli accertamenti effettuati nella notte hanno escluso la possibilità che il giocatore di Milano possa prender parte all’ormai imminente competizione. Al suo posto è stato richiamato Filippo Baldi Rossi, che in giornata volerà a Tel Aviv per completare il roster a disposizione del Commissario Tecnico. Giovedì l’esordio contro Israele (20.30 italiane).