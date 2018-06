Altri Sport Magnini-Palmas, le nozze sono vicine

Tre mesi, un colpo di fulmine, un amore senza freni. I cuori di Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono tornati a battere forte e per davvero. E si comincia a pensare in grande. L’ex campione della vasca non si nasconde e parla senza filtri al settimanale Chi. I presupposti per il matrimonio ci sono tutti, c'è soltanto un ostacolo: la vicenda doping. Filippo vuole difendersi e tutelarsi, vuole che la sua innocenza venga riconosciuta. Intanto si gode la sua Giorgia. La nuova coppia da copertina si rilassa in Sardegna, insieme a una ragazzina molto speciale. Si chiama Sofia. Ha dieci anni ed è la figlia di Giorgia, nata dal precedente matrimonio della showgirl, quello con Davide Bombardini. Per Filippo è il primo grande amore dopo la chiusura della storia tutta casa e piscina con Federica Pellegrini, durata tra vari alti e bassi più di 6 anni. Ci voleva andare con i piedi di piombo, ma alla fine.. quando l’amore arriva, arriva.