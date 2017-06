Altri Sport Lochte, dalla bufera di Rio alle nozze con la bella Kayla

Dopo la bufera che lo ha colpito alle Olimpiadi di Rio per aver inscenato una rapina e la conseguente sospensione per 10 mesi inflitta da parte della Federazione americana, Ryan Lochte ritrova il sorriso. Il nuotatore statunitense, 6 ori, 3 argenti e 3 bronzi olimpici in carriera, sposerà infatti presto la sua bellissima fidanzata. E' stata la stessa Kayla Rea Reid ad annunciare il lieto evento tramite il proprio profilo Instagram