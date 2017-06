Altri Sport Lindsey Vonn senza veli per il lancio del libro

Lindsey Vonn non riesce a stare lontano dalle racchette da sci anche se, per una volta, "dimentica" a casa la tuta. La sciatrice americana dei record (un oro alle olimpiadi, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo e sedici di specialità) posa senza veli su Instagram per promuovere l'uscita del suo nuovo libro "Strong is the new beautiful" ("La forza è la nuova bellezza"). "Ci ho messo 31 anni (ne compirà 32 il 18 ottobre, ndr) per essere finalmente a mio agio con il mio corpo e adesso non vedo l'ora di condividere con voi questa sensazione" ha scritto la Vonn.