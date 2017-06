Altri Sport Lindsey Vonn compie 32 anni: campionessa di sci e di stile

Lindsey Vonn compie 32 anni. La bellissima sciatrice statunitense, famosa per il suo straordinario talento in pista quanto per le frequenti apparizioni nelle cronache rosa, vanta nel suo palmarès, tra gli altri trofei, un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità. Dal 19 gennaio 2015 è la sciatrice che ha ottenuto il maggior numero di vittorie in Coppa del Mondo ed è uno dei pochi atleti al mondo ad avere vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ognuna delle specialità dello sci alpino. Buon compleanno!