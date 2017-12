Altri Sport LeBron contro Trump: in campo con una scarpa bianca e una nera

Una scarpa bianca e una nera indossate per un tempo, entrambe con la scritta 'Equality', uguaglianza. E' il nuovo messaggio che Lebron 'King' James ha voluto mandare all'Nba, dove continua a regnare con prestazioni da record, come quella che ha portato al successo a Washington contro i Wizards, ma soprattutto fuori dal campo. Dalla stella dei Cleveland Cavs arriva infatti un attacco anche al presidente Trump, già nel suo mirino negli scorsi mesi. "So benissimo dove siamo - ha detto, riferendosi alla Capitale che ha ospitato la sua partita e ospita la Casa Bianca - e chi è al timone qui". "Noi americani, non importa il colore della pelle o la razza, dobbiamo capire che abbiamo tutti uguali diritti e siamo tutti in grado di sostenere una causa e di parlarne. Ho già fatto sentire altre volte la mia voce. Non voglio lasciare che sia una sola persona a darci ordini su quanto meravigliosi e potenti siamo", ha aggiunto James. Parole chiare contro il presidente che in una precedente conferenza stampa aveva chiamato "quel tizio" e che da tempo è finito nel suo mirino. Ad esempio quando si inserì nella disputa tra Trump e il suo amico rivale Stephen Curry, al quale il presidente ritirò l'invito alla Casa Bianca. "Andare alla Casa Bianca era un onore prima che arrivasse lei", aveva detto Lebron. Ad agosto, dopo gli scontri a Charlottesville in occasione di una manifestazione di neonazisti e Kkk, con una vittima, la star del basket scrisse su Twitter: "L'odio è sempre esistito in America e lo sappiamo bene, ma Donald Trump ha reso quell'odio nuovamente di moda". E altre volte la sua 'voce' James l'ha fatta sentire proprio sul parquet, come quando indossò una maglietta con la scritta 'Non posso respirare' prima della partita della sua squadra a Brooklyn: un segno in memoria di Eric Garner, afroamericano morto soffocato a New York durante un arresto della polizia.