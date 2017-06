Altri Sport Le cheerleader alle Olimpiadi: è arrivato il primo sì del Cio

Le cheerleader ai giochi olimpici. Il Comitato Olimpico Internazionale ha fatto un primo passo in questa direzione includendo anche il cheerleading, oltre alla boxe thailandese, tra gli sport olimpici riconosciuti, primo mattone per poter diventare in futuro una disciplina dei Giochi. Il riconoscimento provvisorio ha una durata di tre anni, durante i quali possono guadagnarsi il pieno riconoscimento, necessario per entrare nel programma olimpico. Il cheerleading, che ha oltre 100 federazioni nazionali e circa quattro milioni e mezzo di praticanti a livello agonistico, “E’ uno sport con una popolarità crescente e una forte concentrazione nelle scuole e nelle università, per questo ci interessa”, ha detto il direttore sportivo del Cio Kit McConnell.