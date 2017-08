Altri Sport La Vuelta si colora di azzurro: quarta tappa a Trentin

Secondo successo italiano alla Vuelta: Matteo Trentin ha vinto allo sprint la quarta tappa, da Escaldes-Engordany a Tarragona, Anella Mediterranea 2018 di 198,2 km. Il portacolori della Quick-Step Floors ha preceduto lo spagnolo Juanjo Lobato (Team Lotto) e il belga Tom Van Asbroek (Cannondale), sesto posto per Sacha Modolo (Uae Emirates). Invariata la classifica generale, con l'inglese Chris Froome sempre in maglia rossa. Vincenzo Nibali, vincitore ieri, è quinto a 10", Fabio Aru è settimo a 38". "Desideravo tanto una vittoria perchè mi sento molto forte in quest'ultima parte di stagione" ha detto a caldo Trentin. "Dopo la caduta che mi ha messo fuori gioco al Tour - ha dichiarato il ciclista della Quick-Step Floors - volevo venire qui e vincere una tappa alla Vuelta. Due giorni fa abbiamo fatto un lavoro molto intelligente per ottenere la vittoria con Yves Lampaert. Oggi abbiamo deciso che era il mio momento. I miei compagni sono stati incredibili, abbiamo avuto un pò di aiuto all'inizio ma quando le cose sono impazzite (riferendosi alla fuga iniziale di cinque corridori, ndr), ci siamo messi a tirare tutti quanti. Sono molto contento di essere riuscito con la Quick-Step a poter partecipare ai tre grandi giri. Il prossimo anno cambierò squadra, però ho vinto con loro al Giro, al Tour e ora alla Vuelta, per questo motivo sono molto orgoglioso di questi risultati".