Altri Sport La Juventus sbarca nel basket?

Un'estate di grandi novità per la Juventus: non solo il colpo Cristiano Ronaldo, forse la squadra B in serie C (a seconda dei ripescaggi) ma anche lo sbarco nel mondo del basket. O, almeno, questo suggerisce il tweet sull account inglese dei bianconeri: si vede una canotta da basket con il logo juventino mentre il link sul sito ufficiale recita "Una sorpresa per chiunque ami le nuove sfide, andare oltre i propri limiti, esprimere il proprio potenziale. Lo stile è bianconero. Segnatevi la data: 25 luglio 2018".