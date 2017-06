Altri Sport Kojiro Shiraishi, il 'samurai' che partecipa alla Vendèe Globe

Alla Vendèe Globe, regata in solitaria che prevede il giro del mondo in barca a vela senza alcuna assistenza e senza scali, partecipa quest'anno il primo giapponese. Kojiro Shiraishi, skipper di Spirit of Yukoh, si è presentato alla partenza indossando il costume da samurai con la katana destando così l'attenzione e lo sguardo di tutti.