Altri Sport Italia, Gallinari annuncia: "Quasi pronto per giocare"

Sarà una delle tante superstar assente al prossimo Europeo di basket, ma per l'Italia è l'unico che conta. Danilo Gallinari non sarà in Israele per quel folle pugno all'olandese Kok che gli è costato la frattura di una mano e 40 giorni di prognosi, ma l'azzurro, in Usa per la riabilitazione, confessa al sito Tmz: "Il pollice sta molto bene. Sono quasi pronto per giocare". Una frase che non può che accrescere i rimpianti dei sostenitori azzurri.