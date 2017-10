Altri Sport Infinito Nadal: Anderson battuto e terzo trionfo agli US Open

Di fucsia vestito, Rafael Nadal torna a sollevare il trofeo degli Us Open dopo quattro anni. Evidente, come la superiorità su Kevin Anderson, il parvenu sudafricano mai arrivato a certe altezze nella sua carriera e bravo a sfruttare i corridoi di un tabellone irripetibile. La stagione Slam finisce dunque così coi due highlander del tennis mondiale, Federer e Nadal a dividersi in parti uguali la torta: lo svizzero si è preso l'Australia e l'erba di Londra e il maiorchino il suo Roland Garros e New York. La restaurazione dunque è completata e in attesa di capire cosa faranno da grandi Murray e Djokovic, il tennis ha fatto un salto indietro nel tempo anche se il gioco di Nadal si è di gran lunga ammodernato. Rimane molto più vicino alla riga di fondo, aumentando così l'aggressività e le discese verso la rete, terreno per lui spesso inesplorato. Anderson aveva una sola possibile via d'uscita, non perdere mai il servizio e sperare che Rafa fosse lo stesso che aveva inziato il torneo, meno feroce rispetto alla versione ammirata nella seconda settimana. Niente da fare e mentre la finale si avviava verso l'epilogo più scontato è sembrato lui farsi piccolo piccolo rispetto allo spagnolo, nonostante i due e zero tre di altezza. 6-3, 6-3 ,6- 4 il punteggio con cui il numero uno del mondo ha morso per la terza volta la Grande Mela.