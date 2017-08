Altri Sport Il Cagliari in visita alla Nazionale di basket

Giornata diversa per alcuni giocatori del Cagliari che sono andati a trovare al Pala Piratsu la Nazionale italiana di basket, impegnata in questi giorni in una serie di partite di preparazione ai prossimi Europei. Dessena, Andreolli, Barella, Farias, Giannetti e Joao Pedro hanno incontrato il ct Messina e Datome (sardo di Olbia).