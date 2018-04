Altri Sport Humbdoldt Broncos, 14 morti in un incidente stradale

Tragedia in Canada: un incidente in autostrada ha causato 14 morti e 3 feriti gravi, la maggior parte dei quali tutti appartenenti alla squadra giovanile di hockey ghiaccio degli Humbdoldt Broncos, diretta sul proprio bus a Tisdale per una gara di playoff. La vettura si è scontrata con un tir e l'impatto è stato fatale. Il papà di uno dei pochi superstiti ha pubblicato sui social la foto di tre giocatori che si tengono per mano in ospedale poco dopo il loro arrivo.