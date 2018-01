Altri Sport H&M, lo spot è "razzista": insorgono le stelle dello sport

Non accennano nemmeno a placarsi le infuocate polemiche scatenate dalla pubblicità di H&M che mostra la foto di un bimbo di colore che indossa una felpa con scritto "la scimmia più elegante della giungla". Il noto brand di abbigliamento svedese è stato accusato di razzismo da migliaia di utenti del web, comprese alcune star dello sport internazionale come Lebron James, sempre in prima linea nella lotta alla discriminazione razziale, Boateng e Mayweather. L'azienda di abbigliamento si è scusata e ha ritirato la pubblicità, ma ormai la bufera era scoppiata.