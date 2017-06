Altri Sport Grayson Murray alla coniglietta di Playboy: "Mi fai da caddie?"

Molto spesso l'audacia paga. Grayson Murray, golfista di 23 anni, ha fatto una particolare richieste via Twitter alla modella di Playboy, Lindsey Pelas: "Se vinco a Houston vuoi essere il mio caddie all'Augusta National?" e lei, bellissima e procace, ha risposto entusiasta: "Ovviamente!". "Wow, sembra proprio che io abbia una motivazione in più adesso" ha risposto ancora lui, che ora sicuramente ce la metterà tutta per vincere il torneo. Perchè? Guardate le foto...