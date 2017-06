Altri Sport Golf, Tiger Woods si difende: "Non ero ubriaco"

Tiger Woods ha attribuito il proprio arresto per guida in stato di ebbrezza a una "reazione inattesa" di una medicina che gli era stata prescritta: "Capisco la gravità di ciò che ho fatto e mi assumo piena responsabilità per le mie azioni. Ma voglio che la gente sappia che non è una questione di alcool - ha spiegato l'ex numero 1 - Quello che è accaduto è stata una reazione inaspettata a dei farmaci prescritti". Woods, 42 anni, si è scusato con la famiglia, gli amici e i fan: "Non mi rendevo conto che il mix di medicine mi avesse colpito così forte. Farò tutto ciò in mio potere per assicurare che questo non accada mai più".