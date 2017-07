Altri Sport Golf, rivoluzione di stile: multe salatissime per le sexy giocatrici

Niente scollature, pantaloncini o gonne troppo corte, leggings solo sotto un altro indumento, sì ai jeans, ma non tagliati: la Lpga ha varato un nuovo codice di abbigliamento per le giocatrici. Chi non lo rispetterà sarà multata di 1000 dollari per ogni norma non rispettata. La direttrice delle comunicazioni della Lpga, Heather Daly-Donofrio, ha spiegato che l’obiettivo è che le giocatrici si presentino in modo professionale, per riflettere un’immagine positiva. Un golf più casto dunque e tutto per 'colpa' di Paige Spiranac: la 23enne statunitense con un fisico da modella, oltre un milione di follower su Instagram, ha infatti fatto impazzire i suoi fan con foto e video mozzafiato, "costringendo" di fatto la Lpga a prendere provvedimenti.