Altri Sport Golf, Laura Davies prima donna a gareggiare con gli uomini

Laura Davies, golfista inglese di 53 anni, diventerà la prima donna a gareggiare insieme agli uomini in un evento organizzato dallo European Tour: accadrà in Danimarca dall'1 al 3 giugno del 2018, in occasione dello Shopco Masters. In carriera vanta 89 successi tra le donne.