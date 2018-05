Altri Sport Giro d'Italia, vince Froome: ultima tappa neutralizzata per le buche

Chris Froome ha vinto il 101° Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Roma, con la 21.a tappa, che è stata neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via del manto stradale ritenuto pericoloso per le troppe buche: questo l'esito delle lunghe trattative con la direzione corsa che alla fine ha accontentato tutti. È la prima vittoria del corridore inglese, che ha già vinto quattro Tour e una Vuelta. I giudici hanno stabilito che l'esito della 21.a tappa del Giro d'Italia sarà valido, ma non lo saranno i tempi finali della corsa, che sono stati presi dopo il terzo passaggio sotto il traguardo dei Fori Imperiali. Validi anche i traguardi volanti ai fini della classifica a punti per la maglia ciclamino (vinta da Viviani). Maglia rosa e azzurra quindi a Froome, maglia bianca a Lopez Moreno.