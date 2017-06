Altri Sport Giro d'Italia: Pibernik esulta, ma manca ancora un giro...

Incredibile al Giro d'Italia 100! Lo sloveno Luka Pibernik, 23enne del team Bahrain-Merida (la squadra di Nibali), scatta e allunga sul gruppo, ma quando alza le braccia sul traguardo di Messina non si accorge che manca ancora un giro (6,3 km) al termine della tappa... Qualche istante di gioia, il sorriso stampato in volto e poi l'illusione che sfuma quando il corridore si volta all'indietro e vede il gruppo avvicinarsi a tutta velocità e poi passarlo. Alla fine ad esultare, ma questa volta per davvero, è Gaviria.