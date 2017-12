Altri Sport Giro d'Italia, Israele tuona: "Gerusalemme è una sola"

A poche ore dalla presentazione ufficiale, ci sono grossi problemi per il Giro d'Italia 2018. Il governo israeliano ha infatti minacciato di togliere il proprio finanziamento se non non sarà cambiata la definizione che qualifica come punto di partenza "West Jerusalem". "Gerusalemme - hanno precisato in un comunicato congiunto i ministri Miri Regev (Sport e cultura) e Yariv Levin (Turismo) - è la capitale di Israele: non vi sono Est e Ovest". "Gerusalemme è una cittaà unita. Quelle pubblicazioni - aggiungono Regev e Levin, riferendosi alla definizione di "West Jerusalem" - sono una infrazione delle intese col governo israeliano. Se ciò non sarà cambiato, Israele non parteciperà all'evento". La risposta degli organizzatori è arrivata presto: "Nessun significato politico, solo una dicitura logistica. Ogni materiale del Giro è stato corretto, la partenza sarà da Gerusalemme".