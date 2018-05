Altri Sport Giro d'Italia, incidente prima della quinta tappa: un uomo in coma

Il motociclista di 48 anni, L. D. A., travolto ieri all'altezza dei bivi per contrada Maddalusa proprio prima della quinta tappa del Giro d'Italia, è in coma farmacologico. Resta ricoverato all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta: i medici non hanno sciolto la prognosi. Il paziente dopo l'incidente è stato sottoposto a due interventi per bloccare l'emorragia cerebrale. Il quarantottenne ha riportato anche la frattura di 12 costole. Gaetano Agozzino, il settantenne di Agrigento che era alla guida della Fiat Stilo che ha forzato il varco sulla statale 640, ha reso dichiarazioni spontanee alla polizia Stradale. Il pensionato è stato arrestato, nella serata di ieri, e posto ai domiciliari. Le ipotesi di reato contestate sono lesioni colpose gravissime e resistenza a pubblico ufficiale.