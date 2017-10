Altri Sport Giro d'Italia 2018, storico avvio: si partirà da Gerusalemme

''Tre tappe spettacolari'': così Mario Vegni, direttore del Giro d'Italia, ha descritto le corse che il 4-5-6 maggio 2018 vedranno l'avvio della 101.ma edizione della competizione in Israele, prima volta fuori d'Europa. La prima tappa è una cronometro individuale di 10 chilometri che si svolgerà a Gerusalemme. ''Una frazione - ha spiegato Vegni - fatta di curve e saliscendi senza respiro per i corridori e che dalla Città Vecchia lambirà le zone moderne di Gerusalemme per poi rientrare a ridosso delle antiche mura''. ''La seconda partirà da Haifa per arrivare fino a Tel Aviv: 167 chilometri dal monte Carmelo, passando per Akko, Zichron Yaakov e Cesarea''. Infine la terza, la più lunga, che da Beer Sheva (nel sud di Israele) arriverà fino ad Eilat per 226 chilometri. ''Una tappa - ha aggiunto - adatta ai velocisti''. Sia Alberto Contador sia Ivan Basso - entrambi vincitori del Giro d'Italia in passato e che saranno osservatori delle tre tappe - hanno definito il percorso di questa prima frazione del Giro ''degno dei grandi ciclisti.