Giro d'Italia 100, ecco le figurine Panini: c'è anche Scarponi

La Panini celebra la 100esima edizione del Giro d’Italia con una grande novità. L’azienda modenese ha realizzato la collezione ufficiale di figurine sui team e sui protagonisti della Corsa Rosa, che prenderà il via venerdì 5 maggio da Alghero per concludersi a Milano il 28 maggio. “Panini Giro d’Italia 100” è una raccolta di 64 pagine da 388 figurine adesive e 22 card. Presente anche la figurina dedicata a Michele Scarponi, il capitano del team kazako Astana, deceduto nei giorni scorsi in un tragico incidente stradale.