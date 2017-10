Altri Sport Gigante di Soelden, la Moelgg va sul podio: terzo posto

L'Italia sul podio. Al comando dopo la prima manche, l'azzurra Manuela Moelgg in 1'55.73 è giunta terza nello slalom gigante di coppa del mondo di Soelden, gara di apertura della stagione. Ha vinto la tedesca Viktoria Rebensburg in 1'55.20, seconda la francese Tessa Worley in 1'55.34. Per l'Italia c'è poi Irene Curtoni 14/a in 1'57.06. Male invece Sofia Goggia, uscita di scena in anticipo: "Mi ha buttato fuori una folata di vento proprio mentre cercavo di prendere una gran velocità alla fine del muro per la parte filante finale della pista. Comunque devo dire che tecnicamente non mi sono piaciuta. Ma le gare sono così: adesso pensiamo alla prossima".