Altri Sport Francia, Pogba diventa super Saiyan

Il momento del Manchester United non è dei migliori, così come quello personale ma in nazionale Paul Pogba cerca di dimenticare tutto voltando pagina anche in testa. Il centrocampista ha mostrato su Instagram il nuovo taglio di capelli con cui si è presentato nel ritiro della Francia: super Saiyan (sulla scia del manga Dragon Ball) blu e cresta bionda.