Altri Sport Fognini, festa e spogliarello davanti a Maradona

Dopo la vittoria su Guido Pella che ha permesso all’Italia di battere l’Argentina e di staccare il biglietto per i quarti di finale di Coppa Davis, l’eroe della vittoria azzurra Fabio Fognini, protagonista di uno spogliarello per celebrare la vittoria, non ha perso occasione per farsi immortalare con Diego Armando Maradona, che pure durante il match non aveva di certo nascosto (per usare un eufemismo) il proprio tifo per il team albiceleste.